Фонд держмайна виставляє на аукціон Зірненський спиртзавод за 18 мільйонів

ФДМУ

Фонд державного майна виставляє на приватизаційний аукціон Зірненський спиртзавод на Рівненщині, який досі активно випускає продукцію.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

"Зірненський спиртовий завод на Рівненщині йде на приватизацію. Він активний, спеціалізується на дистиляції, ректифікації та змішуванні спиртових напоїв. Наявна ресурсна база дозволяє випускати високоякісну продукцію в значних обсягах", - йдеться у повідомленні.

До складу єдиного майнового комплексу входять:

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52 одиниці нерухомого майна, інфраструктури та інженерних споруд;

31 одиниця транспорту і спецтехніки;

503 одиниці іншого рухомого майна.

Об’єкт розташований на 4 земельних ділянках загальною площею 15 га. Стартова ціна лоту становить 18,8 млн грн (без ПДВ).

Аукціон відбудеться 12 червня в електронній торговій системі "Прозорро.Продажі". Прийом пропозицій від потенційних інвесторів триває до 11 червня включно.

Нагадаємо:

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Фонд держмайна виставив на повторний приватизаційний аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат", стартова ціна лота - 11,22 млн грн.

Фонд державного майна України реалізував на приватизаційному аукціоні єдиний майновий комплекс ДП "Холминський спиртовий завод" у Чернігівській області. В результаті торгів вартість об’єкта зросла у 2,9 раза.

Економічна правда.