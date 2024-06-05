Стаття Financial Times має ознаки ІПСО в інтересах Росії – Міненерго

У Міністерстві енергетики України заявили, що стаття Financial Times під назвою "Росія знищила більше половини енергетики України" "має ознаки інформаційно-психологічної операції (ІПСО), носить маніпулятивний характер та просуває наративи ворога".

Про це йдеться у заяві міністерства.

"У статті використовуються посилання на анонімні джерела в українському уряді. Це ставить під сумнів достовірність наданої інформації, адже вона не підтверджена офіційними джерелами. Аудиторія має розуміти, що посилання на анонімні джерела без конкретних підтверджень не є надійною інформацією, а висновки можуть бути маніпулятивними.

Наприклад, неназваний представник української влади у статті стверджує, що "Ми повинні готуватися до життя в холоді і темряві". Таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення", - йдеться у позиції міністерства.

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Також Міненерго назвало "відвертою брехнею і маніпуляцією" те, що у статті констатується, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2 рази.

"Адже розмір тарифу збільшився на 63% і є велика різниця між 60 та 100%", - заявили у відомстві.

"Щоб надати матеріалу видимість достовірності, у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача.

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Наразі в українському інфопросторі значно збільшилась кількість інформаційних вкидів, пов’язаних з темою енергетики, які мають ознаки ІПСО і спрямовані на створення соціальної напруги, залякування українців і формування недовіри до дій влади у складний період. Просимо не поширювати неправдиві наративи і дезінформацію, підігруючи ворогу, і не спекулювати на чутливій для суспільства темі. Довіряйте тільки офіційним джерелам інформації", - йдеться також у заяві.

Нагадаємо:

В опублікованій 5 червня статті FT повідомила, зокрема, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.

Також у статті йшлося, що через російські обстріли генерації України, до зими мешканці країни, ймовірно, проводитимуть більшу частину дня без світла.

FT, зокрема, наводить слова керівника відділу енергетичних і кліматичних досліджень Київської школи економіки Бориса Додонова. "Якщо не буде вжито жодних заходів, згідно з нашим моделюванням, то, ймовірно, в січні населення матиме лише від двох до чотирьох годин електроенергії [на день]", - сказав Додонов.

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Економічна правда