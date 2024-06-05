Суд ухвалив розгляд позову проти Google на 17 мільярдів доларів щодо розміщення реклами

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Суд ухвалив розгляд позову, згідно з яким, компанія Google повинна відшкодувати 13,6 млрд фунтів стерлінгів (16,9 мільярда доларів) за те, що вона має надто велику владу над ринком онлайн-реклами.

Про це повідомляє BBC.

У позові, поданому групою Ad Tech Collective Action LLP, стверджується, що пошуковий гігант поводився антиконкурентно, і своєю поведінкою спричинив збитки інтернет-видавців у Великій Британії.

Материнська компанія Google, Alphabet, назвала справу "непослідовною", а їх юридичний директор Олівер Бетелл назвав позов "спекулятивним і опортуністичним". Проте апеляційний трибунал з питань конкуренції в Лондоні постановив, що справа буде передана до суду.

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Розміщення реклами є величезним джерелом доходу для багатьох веб-сайтів - за даними Ad Tech Collective Action, витрати на цифрову рекламу досягли 490 млрд доларів у 2021 році. Це також надзвичайно цінна галузь для Google, оскільки він домінує у веб-пошуку.

За даними видання, в основі позову стверджується, що Google зловживає своїм домінантним становищем, зменшуючи прибуток, який отримують веб-сайти і просуваючи свої власні продукти та послуги більш помітно, порівняно з конкурентами.

Це означає, що видавці в кінцевому підсумку отримують менше грошей за рекламу, яку вони розміщують, а також змушені платити високі збори Google.

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Але пройде ще багато часу, перш ніж все це буде вирішено - вже минуло вісімнадцять місяців, а дата судового засідання ще не призначена. Справа фінансується невідомою третьою стороною, і британські видавці, які є частиною позову, не будуть оплачувати витрати на участь у судовому процесі.

Нагадаємо:

Материнська компанія Google Alphabet закликала лондонський трибунал заблокувати масовий позов, який звинувачує її у зловживанні своїм домінуванням на ринку онлайн-реклами.

Компанія Google погодилася виплатити 700 мільйонів доларів та посилити конкуренцію в магазині додатків Google Play відповідно до умов антимонопольного врегулювання зі штатами США та споживачами.