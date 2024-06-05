У 2-х міністерствах впевнені, що Україні потрібен план зовнішнього фінансування до 2027 року 

Партнерам Координаційної платформи донорів та Україні для подолання макроекономічних ризиків і підтримання макроекономічної стабільності необхідно розробити довгостроковий, до 2027 року, план зовнішнього фінансування і підтримки в негрошовій формі.

Про це вказали Мінекономіки та Мінфін у спільно підготовленому Звіті про пріоритети економічної політики, спрямованої на забезпечення економічного зростання, передає "Інтерфакс-Україна".

"Хоча реформи, викладені в Матриці реформ, є необхідними, їх самих по собі недостатньо для більш швидкого економічного відновлення. Україна потребуватиме допомоги від партнерів для реалізації додаткових заходів як у сфері реформ, так і в інших сферах, щоб реалізувати своє бачення", - зазначено у Звіті.

Другим пріоритетом вони назвали сприяння більш швидкому відновленню шляхом усунення основних обмежень - забезпечення протиповітряної оборони, задоволення енергетичних потреб, забезпечення стабільного та передбачуваного доступу до зовнішніх ринків, подолання дефіциту робочої сили та відновлення критично важливої логістики (SEAL+).

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На думку Мінекономіки та Мінфіну, необхідні заходи з лібералізації ринків, визначені в часі та обсязі, а також доступ до фондів ЄС.

"Загалом логіка переговорів про вступ має забезпечити, щоб українська економіка і суспільство відчували відчутні переваги "на ходу", ще до офіційного приєднання до Європейського Союзу. Україна має прагнути до швидкого і прискореного процесу інтеграції", - зазначається у звіті.

Як вважають його автори, третім пріоритетом є розширення потенціалу зростання шляхом доповнення необхідних структурних реформ зобов'язаннями партнерів з інвестицій та передання технологій, які сприятимуть підвищенню продуктивності та накопиченню капіталу, з конкретними строками та обсягами, визначеними в часі.

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Мінекономіки та Мінфін зазначили, що План України в рамках Ukraine Facility є гарним прикладом такого підходу, коли виконання реформ та інвестиційних індикаторів Плану стимулює як зовнішню бюджетну підтримку, так і приплив фінансування та інвестицій для приватного сектору.

Пріоритетними галузями розвитку, як зазначено в Плані України та на засіданнях Координаційної платформи донорів, є енергетика, транспорт, агропромисловий комплекс, критичні матеріали, цифрова трансформація.

Водночас наголошується, що хоча зовнішні донори й надалі залишатимуться важливим джерелом фінансування, існує потреба в більшій самостійності у формуванні податкових і неподаткових надходжень для забезпечення фінансування бюджету з огляду на постійні високі потреби, пов'язані з обороною.

Нагадаємо:

Міністерство економіки працюватиме з партнерами з ЄБРР та Європейським інвестиційним банком над тим, щоб швидше залучити кошти Ukraine Facility на відновлення енергетики.

Уряд під час засідання 4 червня офіційно затвердив Матрицю реформ та порядок моніторингу виконання наданих Україні міжнародними партнерами рекомендацій та умов.

"Матриця — це величезний план змін, який систематизує реформи та включає офіційно затверджені рекомендації та документи Єврокомісії, структурні маяки МВФ, План за програмою Ukraine Facility, умови Світового Банку", — відзначив очільник Уряду Денис Шмигаль.