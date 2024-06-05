Міністр фінансів Швейцарії застерігає від ризиків пов’язаних з ліквідацією глобальних банків

Міністр фінансів Швейцарії Келлер-Суттер заявила, що міжнародна фінансові організації має враховувати правові ризики, пов'язані з ліквідацією глобальних банків

Про це повідомляє Reuters.

"Я б хотіла привернути увагу до того, що іноді ліквідація банку може бути неможлива через міжнародні правові ризики. У випадку з Credit Suisse це явно був ризик", - сказала пані міністр, маючи на увазі швейцарський банк, який зазнав невдачі минулого року.

Келлер-Суттер на інтерв’ю в середу запевнила, що вона підтримує контакти з Радою з фінансової стабільності, яка стежить за світовою фінансовою системою, та іншими міністрами фінансів щодо питання стандартизації правил роботи з банками, які вважаються занадто великими, щоб збанкрутувати.

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"Є великі сумніви в тому, що рекапіталізація через обов'язкову участь кредиторів спрацює. Я дивлюся насамперед на Сполучені Штати. Великі банки мають там значні капіталовкладення. Тому американські наглядові органи повинні будуть погодитися на ліквідацію", – додала Келлер-Саттер.

За її словами, саме тому швейцарський уряд хоче, щоб банки, які формують кістяк банківської системи, підтримували свої закордонні філії капіталом до 100 %. Адже акціонерний капітал іноземної дочірньої компанії має бути настільки великий, щоб її можна було продати або ліквідувати в умовах кризи без шкоди для швейцарської материнської компанії. Саме в цьому полягала проблема Credit Suisse.

Ліквідація Credit Suisse вразила фінансові ринки та призвела до поглинання його давнім конкурентом UBS.

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Нагадаємо:

Окремі швейцарські банки, як і раніше, готові приймати від клієнтів рублеві перекази, незважаючи на посилення умов банківського обслуговування росіян у цій країні. Може йтися, зокрема, про перекази від 10 млн дол, які проходять за спеціальним попереднім погодженням.

Найбільший швейцарський банк UBS розсилає російським клієнтам листи про те, що перестає керувати їхніми грошима. Проблеми з портфелями є у росіян і в інших європейських банках.