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У "Дії" з’явилось посвідчення ветерана

Середа, 5 червня 2024, 09:20 - Ігор Пилипів

У застосунку  державних послуг "Дія" з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць – посвідчення ветерана.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", – зазначив Федоров. 

Створити документ можуть:

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  • учасник бойових дій,
  • людина з інвалідністю внаслідок війни,
  • учасник війни,
  • постраждалий учасник Революції гідності,
  • член сім’ї загиблого ветерана війни,
  • член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Для створення посвідчення ветерана потрібно прогортати всі документи в "Дії" — натисніть Додати документ — вибрати Посвідчення ветерана — надати дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення. 

Нагадаємо:

У "Дії" розпочалось бета-тестування послуги з виправлення даних про місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов.

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Також у "Дії" запустили бета-тест нової послуги, за якою українці в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його. 

Дія технології Мінцифри
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Економічна правда
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