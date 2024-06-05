У "Дії" з’явилось посвідчення ветерана

У застосунку державних послуг "Дія" з'явився новий цифровий документ захисників та захисниць – посвідчення ветерана.

Про це повідомив віце-прем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили один із найочікуваніших документів для наших захисників. Тепер посвідчення ветерана буде завжди під рукою, не потрібно носити із собою паперовий аналог", – зазначив Федоров.

Створити документ можуть:

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учасник бойових дій,

людина з інвалідністю внаслідок війни,

учасник війни,

постраждалий учасник Революції гідності,

член сім’ї загиблого ветерана війни,

член сім’ї загиблого захисника і захисниці України.

Для створення посвідчення ветерана потрібно прогортати всі документи в "Дії" — натисніть Додати документ — вибрати Посвідчення ветерана — надати дозвіл на отримання даних та натисніть Додати посвідчення.

Нагадаємо:

У "Дії" розпочалось бета-тестування послуги з виправлення даних про місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов.

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Також у "Дії" запустили бета-тест нової послуги, за якою українці в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його.