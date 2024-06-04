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Yasno про відключення світла: найскладніша ситуація за останні кілька днів, у середу – буде не краще

Вівторок, 4 червня 2024, 19:53 - Олексій Павлиш

У вівторок, 4 червня, була найскладніша ситуація з відключеннями світла за кілька останніх днів. У середу знову будуть обмеження цілий день.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"Сьогодні була найскладніша ситуація за кілька останніх днів. Завтра знову з обмеженнями цілий день. Якщо будемо перевищувати їх, то й і з екстреними відключеннями теж.

Я розумію, що на вулиці жарко. Але історія така, що вже навіть постачання в об'єкти критичної інфраструктури під час екстрених може перериватися. Про це говорить Укренерго. Подумайте про це наступного разу, коли будете включати кондиціонер", - написав він.

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Нагадаємо:

Через перевищення лімітів енергетики застосували аварійні відключення у 7 областях та місті Київ.

У середу, 5 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж усієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00:00 до 24:00.

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Економічна правда

електроенергія енергетика
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