Українців не звільнятимуть з роботи за зв'язки в окупації і РФ: Рада відреагувала на вето Зеленського

Верховна Рада погодилась із пропозиціями президента Володимира Зеленського та виключила із законопроєкту №7731 норму про право роботодавця на звільнення працівника за неінформування про зв'язки з фізособами, які перебувають у РФ та в окупації.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Так, за законопроєкт №7731 в цілому із пропозиціями Зеленського проголосував 241 нардеп.

"Дотримуючись пропозицій президента, Верховна Рада також доповнила законопроєкт новими частинами, згідно з якими складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією", - йдеться у повідомленні.

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У законопроєкті йдеться, що встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов'язковим.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради законопроєкт № 7731, який дозволив би роботодавцям звільняти працівників за неінформування про контакти з людьми на окупованих територіях.

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Цей законопроєкт, внесений депутатами від "Слуги народу, Рада ухвалила 25 квітня.

При цьому у пояснювальній записці йшлося, що його розробили для "врегулювання на законодавчому рівні трудових відносин для захисту національних інтересів України в умовах збройної агресії проти України".

До другого читання у документі з'явилась норма про право роботодавців звільняти своїх робітників, якщо ті не повідомили своє керівництво про наявні звʼязки з людьми, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Після цього вісім правозахисних організацій в Україні звернулися до Зеленського з проханням ветувати закон, назвавши таку норму "підставою для утисків і стигматизації тих, хто має родичів в окупації, і людей, які досі там зареєстровані, але виїхали за кордон".

Натомість Зеленський заропонував нардепам виключити цей пункт.

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Економічна правда