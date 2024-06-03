У вівторок буде задіяна світло-сіра зона графіків відключень світла – Yasno
На вівторок, 4 червня, знову заплановані стабілізаційні відключення світла: обмеження більші, ніж у понеділок, - 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків.
Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.
Зараз також є відключеннчя у світло-сірих слотах", - додав він.
Графіки доступні:
- на сайті yasno.com.ua
- у застосунку bit.ly/yasno-app
- у чатботах у Viber bit.ly/yasno_viber та Telegram bit.ly/yasno_tg.
Нагадаємо:
Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби, заявили в "Укренерго".
У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.
Доведені "Укренерго" ліміти дозволяють не застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень.
Економічна правда