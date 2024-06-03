У вівторок буде задіяна світло-сіра зона графіків відключень світла – Yasno

На вівторок, 4 червня, знову заплановані стабілізаційні відключення світла: обмеження більші, ніж у понеділок, - 26% для Києва. Буде задіяна світло-сіра зона графіків.

Про це повідомив у Facebook гендиректор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

"У плановому ремонті два енергоблоки АЕС. Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини.

Зараз також є відключеннчя у світло-сірих слотах", - додав він.

Графіки доступні:

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на сайті yasno.com.ua

у застосунку bit.ly/yasno-app

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Нагадаємо:

Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби, заявили в "Укренерго".

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.

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Доведені "Укренерго" ліміти дозволяють не застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень.

Економічна правда