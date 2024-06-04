Фонд гарантування виставив на продаж майно 10 ліквідованих банків на майже 2 мільярди

Фонд гарантування вкладів почне продаж активів 10 банків, що ліквідуються з початковою ціною усіх лотів 1 967,5 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба фонду гарантування вкладів.

В повідомленні уточнюють, що саме виставлено на продаж:

права вимоги за кредитами на суму 1 909 млн грн;

дебіторську заборгованість на суму 36 млн грн;

об’єкти нерухомого майна, земельних ділянок та інші основні засоби на суму 21 млн грн.

Серед банків з найдорожчими лотами, які будуть виставлені на аукціоні, представлені:

Реклама:

"Акб "Капітал" - на загальну суму 986,3 млн грн, з яких 986,2 млн грн – початкова ціна прав вимоги за кредитами, майже 0,01 млн грн - основних засобів.

"Промінвестбанк" - на загальну суму 523,8 млн грн, з них права вимоги за кредитами торгуватимуться зі стартовою ціною 521,4 млн грн, основні засоби – 2,4 млн грн.

"Мр банк" - із початковою ціною 290,4 млн грн на торги виставлено права вимоги за кредитами.

Реклама:

Серед інших банків, чиї лоти будуть виставлені є "Укрбудінвестбанк", "Мегабанк", "Акб "Конкорд", "Банк Січ", "Банк "Фінанси та кредит", "Чбрр", "Айбокс банк".

А також пресслужба нагадує, що старт торгів відбудеться вже цього тижня в системі Prozorro. Кошти, одержані від продажу активів, спрямують на розрахунок із кредиторами банків.

Читайте також: Кінець гральним схемам. За що НБУ прикрив IBOX банк?

Мінус один. Чому ліквідують банк "Січ" і чи будуть наступні

Нагадаємо:

З 27 по 31 травня у системі Prozorro.Продажі запланований продаж активів 9 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.

Державна податкова служба отримала 550 мільйонів гривень на виконання рішення Фонду гарантування вкладів про задоволення вимог восьмої черги кредиторів АТ "Айбокс Банк".

Протягом січня-березня 2024 року Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) продав на аукціонах активів банків-банкрутів на 703 млн грн.