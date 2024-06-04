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Естонія надасть Україні енергоблок потужністю 200 МВт

Вівторок, 4 червня 2024, 14:34 - Артур Крижний
 

Естонія надасть України енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Естонія спрямує Україні цілий енергоблок теплової електростанції потужністю 200 МВт", - заявив він.

Він додав, що уряд працює над збільшенням можливості імпорту електроенергії до 2,2 ГВт.

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Нагадаємо:

Литва готова передати обладнання для відновлення та ремонтів енергооб'єктів України.

Міністерство енергетики Литви запропонувало розібрати свої закриті ТЕС на запчастини й передати обладнання на потреби української енергосистеми.

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Економічна правда.

енергетика Естонія Україна електроенергія
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