Нафта продовжила падіння через побоювання збільшення пропозиції на тлі обмеженого попиту
Ціни на нафту знизились, продовживши втрати попередньої сесії, коли ціни впали до найнижчого рівня за чотири місяці, оскільки інвестори побоюються, що пропозиція збільшиться на тлі обережних прогнозів попиту з боку ключового споживача - США.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів або 0,63% до 77,87 долара за барель. Brent закрилася нижче $80 вперше з 7 лютого після падіння більш ніж на 3% в понеділок.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 51 цент, або на 0,51%, до 73,71 долара. У понеділок вони також зупинилися біля чотиримісячного мінімуму після падіння на 3,6%.
Країни ОПЕК+ у неділю домовилися продовжити більшість скорочень видобутку нафти до 2025 року, але залишили можливість для добровільного скорочення видобутку вісьмома членами, яке буде поступово припинятися з жовтня і далі.
"Ціни на нафту останнім часом стикаються з подвійним ударом: на пропозицію впливає рішення ОПЕК+ почати згортання деяких скорочень видобутку з жовтня 2024 року, в той час, як умови попиту не були добре підтримані слабшою, ніж очікувалося, виробничою активністю в США", - зазначив ринковий стратег IG Єп Джун Ронг в електронному листі.
У травні виробнича активність в США сповільнилася другий місяць поспіль, а витрати на будівництво несподівано впали через зниження активності в нежитловому секторі - обидва ці фактори можуть призвести до зниження попиту на нафту і паливо.
Нагадаємо:
Нафта марки Brent впала нижче 80 доларів вперше з лютого, коли ОПЕК+ встановила графік поступового згортання скорочення видобутку.
Країни ОПЕК+ погодилися в неділю продовжити більшість своїх скорочень видобутку нафти на 2024 рік, але почати їх поетапне скасування в 2025 році, оскільки група прагне підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.
Економічна правда.