Нафта продовжила падіння через побоювання збільшення пропозиції на тлі обмеженого попиту

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Ціни на нафту знизились, продовживши втрати попередньої сесії, коли ціни впали до найнижчого рівня за чотири місяці, оскільки інвестори побоюються, що пропозиція збільшиться на тлі обережних прогнозів попиту з боку ключового споживача - США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 49 центів або 0,63% до 77,87 долара за барель. Brent закрилася нижче $80 вперше з 7 лютого після падіння більш ніж на 3% в понеділок.

Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate подешевшали на 51 цент, або на 0,51%, до 73,71 долара. У понеділок вони також зупинилися біля чотиримісячного мінімуму після падіння на 3,6%.

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Країни ОПЕК+ у неділю домовилися продовжити більшість скорочень видобутку нафти до 2025 року, але залишили можливість для добровільного скорочення видобутку вісьмома членами, яке буде поступово припинятися з жовтня і далі.

"Ціни на нафту останнім часом стикаються з подвійним ударом: на пропозицію впливає рішення ОПЕК+ почати згортання деяких скорочень видобутку з жовтня 2024 року, в той час, як умови попиту не були добре підтримані слабшою, ніж очікувалося, виробничою активністю в США", - зазначив ринковий стратег IG Єп Джун Ронг в електронному листі.

У травні виробнича активність в США сповільнилася другий місяць поспіль, а витрати на будівництво несподівано впали через зниження активності в нежитловому секторі - обидва ці фактори можуть призвести до зниження попиту на нафту і паливо.

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Нагадаємо:

Нафта марки Brent впала нижче 80 доларів вперше з лютого, коли ОПЕК+ встановила графік поступового згортання скорочення видобутку.

Країни ОПЕК+ погодилися в неділю продовжити більшість своїх скорочень видобутку нафти на 2024 рік, але почати їх поетапне скасування в 2025 році, оскільки група прагне підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.

Економічна правда.