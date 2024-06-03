Нафта марки Brent вперше з лютого впала нижче 80 доларів за барель

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Нафта марки Brent впала нижче 80 доларів вперше з лютого, коли ОПЕК+ встановила графік поступового згортання скорочення видобутку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Угода, досягнута в Ер-Ріяді, продовжила так звані "добровільні" обмеження видобутку для Саудівської Аравії та Росії до наступного року. Але вона також передбачає скасування деяких планів по скороченню видобутку у жовтні, що раніше, ніж припускали деякі спостерігачі ОПЕК.

Протягом останніх двох місяців ціна на нафту знижувалася через зменшення премії за геополітичний ризик. Станом на 17:15 за київським часом барель нафти марки Brent коштує 79,30 долара.

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Нагадаємо:

Країни ОПЕК+ погодилися в неділю продовжити більшість своїх скорочень видобутку нафти на 2024 рік, але почати їх поетапне скасування в 2025 році, оскільки група прагне підтримати ринок на тлі повільного зростання світового попиту.

Економічна правда.

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