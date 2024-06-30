Виробнича активність у Китаї скорочується другий місяць поспіль

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Виробнича активність у Китаї продовжує знижуватись у червні, в той час, як активність в сфері послуг впала до п'ятимісячного мінімуму.

Про це відомо із офіційної статистики КНР, передає Reuters.

Індекс менеджерів із закупівель (PMI) Національного бюро статистики склав 49,5 у червні, не змінившись порівняно з травнем, коли індекс вже був нижче 50-відсоткової позначки, яка відокремлює зростання від спаду, і відповідає середньому прогнозу 49,5, отриманому в результаті опитування Reuters.

Однак, фактична промислова активність має бути вищою, ніж свідчать дані, оскільки, за спостереженнями Economist Intelligence Unit, офіційний індекс PMI не в повній мірі відображає поточний експортний імпульс.

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Зовнішній і внутрішній попит залишається відносно недостатнім для поглинання виробничих потужностей Китаю, і це перешкоджатиме відновленню цін виробників, - повідомив старший економіст аналітичного відділу Economist Intelligence Unit, Сюй Тяньчен.

Китайський експорт перевищив прогнози в травні, але аналітики кажуть, що питання про те, чи є експортні продажі стійкими, зважаючи на зростаючу торговельну напруженість між Пекіном і західними економіками, ще не вирішене. Тим часом, затяжна криза на ринку нерухомості продовжує негативно впливати на внутрішній попит.

Окрім цього, на фоні настороженості споживачів та швидкоплинного зростання на День праці, індекс ділової активності у невиробничому секторі, який включає послуги та будівництво, впав до 50,5 з 51,1 у травні, що є найнижчим показником з грудня. Індекс ділової активності у сфері послуг впав до 50,2, що є п'ятимісячним мінімумом, а індекс ділової активності у будівництві знизився до 52,3, що є найслабшим показником з липня минулого року.

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Аналітики очікують, що в короткостроковій перспективі Китай запровадить більше заходів політичної підтримки, в той час як обіцянка уряду посилити фіскальні стимули допоможе вивести внутрішнє споживання на вищий рівень.

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Економічна правда