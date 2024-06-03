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Обмеження електрики на вівторок на Дніпропетровщині не прогнозуються – ДТЕК

Понеділок, 3 червня 2024, 20:35 - Олексій Павлиш

Доведені "Укренерго" ліміти дозволяють не застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень.

Про це повідомили в ДТЕК.

"Ситуація залишається вкрай важкою. Споживайте світло ощадливо, будь ласка", - йдеться у повідомленні.

Компанія обіцяє оперативно інформувати про зміну ситуації.

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Нагадаємо:

Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби, заявили в "Укренерго".

У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.

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Економічна правда

енергетика ДТЕК
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