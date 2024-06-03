Обмеження електрики на вівторок на Дніпропетровщині не прогнозуються – ДТЕК
Понеділок, 3 червня 2024, 20:35 -
Доведені "Укренерго" ліміти дозволяють не застосовувати в Дніпропетровській області графіки відключень.
Про це повідомили в ДТЕК.
"Ситуація залишається вкрай важкою. Споживайте світло ощадливо, будь ласка", - йдеться у повідомленні.
Компанія обіцяє оперативно інформувати про зміну ситуації.
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Нагадаємо:
Цього тижня дефіцит в енергосистемі буде суттєво вищим, ніж минулого тижня, тому графіки відключень будуть застосовуватися протягом всієї доби, заявили в "Укренерго".
У вівторок, 4 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується упродовж всієї доби. Його обсяг буде вищим, ніж у понеділок.
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Економічна правда
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