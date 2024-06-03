Rheinmetall побудує завод з виробництва артснарядів у Литві

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Німецький військовий концерн Rheinmetall інвестує понад 180 млн євро в завод із виробництва артснарядів у Литві.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Створення заводу Rheinmetall у Литві є надзвичайно важливим кроком у відповідь на нагальні потреби нашої країни у сфері оборони та безпеки. Це допоможе забезпечити безперебійний доступ до найнеобхіднішої зброї та боєприпасів, оскільки продукцію, необхідну для європейської оборони, ми вироблятимемо самі", - ідеться в пресрелізі.

Зі свого боку гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер подякував Литві за довгострокове партнерство.

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Заводу з виробництва 155-мм артилерійських снарядів, який, як очікується, вироблятиме десятки тисяч снарядів на рік, присвоєно статус великого проєкту, і очікується, що його конкретне місце буде оголошено найближчими тижнями.

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Нагадаємо:

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні підприємство, яке спеціалізуватиметься на системах протиповітряної оборони.

Цього року німецька компанія Rheinmetall очікує, що її потужність складе 700 000 снарядів на рік, а в середньостроковій перспективі зросте до 1,1 мільйона снарядів на рік.

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує побудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виробництва боєприпасів, військових машин, пороху та систем ППО.

Економічна правда.