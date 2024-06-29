Уряд планує приватизацію "Сенс банку" та "Укргазбанку"

Україна планує продаж двох системно важливих банки - "Сенс банку" та "Укргазбанку". Vіжнародно визнаного фінансового радника плануть призначити до вересня 2024 року.

Про це йдеться у меморандумі МВФ.

"Ми готуємо до продажу два системні державні банки - "Сенс Банк" та "Укргазбанк".

Ми плануємо призначити міжнародно визнаного фінансового радника до кінця вересня 2024 року за прозорою процедурою та після консультацій з міжнародними фінансовими організаціями", - йдеться у меморандумі.

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Україна також готує до розгляду законопроєкт про приватизацію державних банків у консультаціях з МФО. Його направлять на розгляд парламентом до кінця вересня 2024 року.

Окрім цього, Україна зобовʼязується не збільшувати державну частку у банківському секторі.

"Наші (державні - ЕП) рішення будуть узгоджуватися з загальною стратегією щодо зменшення державної власності в банківському секторі. Будь-яке рішення, яке може призвести до збільшення державної власності в банківському секторі, ухвалюватиметься після консультацій з персоналом МВФ і буде суворо обмежене питаннями, пов'язаними зі збереженням фінансової стабільності та рішеннями з питань національної безпеки в період дії воєнного стану", - йдеться у одному з розділів меморандуму.

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Нагадаємо:

Пізно вночі з 28 на 29 червня Міжнародний валютний фонд оприлюднив оновлений меморандум з Україною, від виконання умов якого буде залежати подальша підтримка України.

Рада директорів МВФ завершила четвертий перегляд програми розширеного фінансування для України (EFF), ухваливши рішення про виділення Україні близько 2,2 млрд доларів - їх спрямують на бюджетну підтримку.

Економічна правда