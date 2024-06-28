Український виробник біонічних протезів залучив кілька мільйонів доларів інвестицій

Стартапу Esper Bionics з українським корінням, що розробляє біонічні протези з технологією інтуїтивного управління, вдалося залучити $5 млн інвестицій.

Про це виданню DOU повідомили в компанії.

Кошти підуть на нові дослідження й масштабування. Раунд очолив YZR Capital за співфінансування ЄБРР та U.Ventures.

Esper Bionics зосередиться на нарощуванні виробництва флагманського продукту — Esper Hand. Це самонавчальний біонічний протез, який використовує технології цифрової обробки сигналів, штучного інтелекту й машинного навчання. Він вивчає поведінку користувача, прогнозує та інтуїтивно змінює рухи.

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Також команда додасть нові пристрої до своєї екосистеми — Esper Control (неінвазивний інтерфейс між мозком і комп’ютером) та Esper Platform (хмарне програмне забезпечення, яке використовує ШІ).

За даними Esper Bionics, у світі є 50 мільйонів людей з ампутаціями й 140 мільйонів паралізованих людей. США залишається основним ринком збуту компанії. Esper Hand коштує $22 тисячі й покривається страховкою.

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Нагадаємо:

Військовослужбовці зможуть оперативніше отримувати профінансовані державою високофункціональні протези та ортези, зокрема протези верхньої кінцівки з зовнішнім джерелом енергії та протези нижньої кінцівки підвищеної функціональності.

У Львові відкрили найбільший в країні Центр Протезування та Ортезування UNBROKEN, який забезпечуватиме понад 1200 пацієнтів на рік сучасними протезами.

Економічна правда.