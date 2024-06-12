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NovaPay починає кредитувати підприємців

Середа, 12 червня 2024, 12:40 - Віктор Волокіта

NovaPay запускає програму кредитування малого та середнього бізнесу. 

Про це повідомили в пресслужбі NovaPay. 

Там зазначили, що програма створена для розвитку ФОПів, які є резидентами України.

"Програма кредитування від NovaPay для ФОПів, що співпрацюють з групою компаній, ділиться на два типи кредитів: короткостроковий і довгостроковий", – розповів Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.  

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За його словами, короткостроковий кредит – до 3 місяців – від 50 000 до 500 000 гривень, його базова процентна ставка – 30% річних. 

"Повернення кредиту – в кінці строку кредитування. Довгостроковий кредит – до 2 років – на суму від 100 000 до 1 000 000 гривень, базова процентна ставка – 30% річних. Повернення кредиту – щомісячно, аннуїтетними платежами", - додав Приходько. 

У пресслужбі нагадали, що наприкінці 2022 року NovaPay запустив свій перший кредитний продукт для приватних клієнтів – Посилка в кредит. За півтора роки його роботи компанія видала понад 132 тис. кредитів на 850 млн грн.

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Нагадаємо: 

У грудні 2023 року NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", першою серед небанківських установ презентувала власний мобільний застосунок та випустила платіжні карти.

Економічна правда

кредитування підприємництво бізнес
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