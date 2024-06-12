NovaPay починає кредитувати підприємців
NovaPay запускає програму кредитування малого та середнього бізнесу.
Про це повідомили в пресслужбі NovaPay.
Там зазначили, що програма створена для розвитку ФОПів, які є резидентами України.
"Програма кредитування від NovaPay для ФОПів, що співпрацюють з групою компаній, ділиться на два типи кредитів: короткостроковий і довгостроковий", – розповів Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.
За його словами, короткостроковий кредит – до 3 місяців – від 50 000 до 500 000 гривень, його базова процентна ставка – 30% річних.
"Повернення кредиту – в кінці строку кредитування. Довгостроковий кредит – до 2 років – на суму від 100 000 до 1 000 000 гривень, базова процентна ставка – 30% річних. Повернення кредиту – щомісячно, аннуїтетними платежами", - додав Приходько.
У пресслужбі нагадали, що наприкінці 2022 року NovaPay запустив свій перший кредитний продукт для приватних клієнтів – Посилка в кредит. За півтора роки його роботи компанія видала понад 132 тис. кредитів на 850 млн грн.
Нагадаємо:
У грудні 2023 року NovaPay, що входить до групи компаній "Нова пошта", першою серед небанківських установ презентувала власний мобільний застосунок та випустила платіжні карти.
Економічна правда