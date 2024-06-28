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Опитування: 85% українців заощаджують електроенергію, 15% взагалі не вмикають кондиціонер

П'ятниця, 28 червня 2024, 13:55 - Віктор Волокіта
 

85% українців заощаджують електроенергію: з них 62% економлять постійно, 20% — намагаються виконувати поради щодо заощадження, але це вдається не завжди. 

Такі дані наводить Rakuten Viber, яке опитало користувачів, чи заощаджують українці електроенергію і на чому економлять у першу чергу

Як повідомили у Rakuten Viber, ще 3% опитаних заощаджують тільки тоді, коли попереджають про обмеження споживання. 

Водночас 8% респондентів не знизили енерговитрати, оскільки не вважають, що споживають багато. 

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Решта 7% користувачів не заощаджують через брак часу, коли є світло.

Rakuten Viber окремо запитала українців, на чому вони економлять електроенергію найбільше. 

Кожен пʼятий респондент (18%) вимикає з мережі всі пристрої, якими не користується. 

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Також користувачі менше або взагалі не вмикають кондиціонер (15%) і світло (15%). 

9% опитаних знизили користування кухонними приладами — чайником, плитою, посудомийкою тощо. 

Тільки 1% українців переводить техніку в режим енергозаощадження, та менш як 1% — регулюють температуру в холодильнику. 

42% респондентів заощаджують на всьому вищезазначеному та навіть більше.

Методика дослідження — анонімне онлайн-опитування, n>37 000. Ключова вікова група — 34-45 років, понад 50% респондентів віком до 45.

Читайте більше: Як пережити зиму з відключеннями електроенергії. Інтерв'ю з енергоекспертом

Нагадаємо:

Енергетики прогнозують збільшення споживання електроенергії у п'ятницю 28 червня на 2,5% і закликали українців до ощадження електрики.

У Києві налічується близько 190 тисяч бойлерів, які разом споживають до 300 мВт електроенергії  – це як третина генерації атомного енергоблока.

Економічна правда

електроенергія населення опитування
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