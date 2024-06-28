Енергетики закликали ощадливо використовувати світло через збільшення споживання

Енергетики прогнозують збільшення споживання електроенергії у п'ятницю 28 червня на 2,5% і закликали українців до ощадження електрики.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, через спеку споживання у п'ятницю вдень та увечері передбачається на 2,5% вище, ніж в аналогічні години 27 червня.

"Будь ласка, в періоди, коли світло за графіком повертається, ощадливо споживайте електричну енергію. Не вмикайте одночасно потужні електроприлади", - заявили в енергокомпанії.

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Водночас, в Укренерго нагадали, що графіки відключення світла застосовуватимуть протягом доби.

Інформацію про те, як саме обмеження впливають на графіки погодинних відключень у кожній області, можна подивитися на офіційних сайтах обленерго та на їхніх майданчиках у соцмережах.

Нагадаємо:

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У п'ятницю 28 червня графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовувати протягом усієї доби з 00:00 до 24:00.

Економічна правда.