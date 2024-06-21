Бойлери у Києві споживають стільки енергії, скільки генерує третина енергоблока АЕС

У Києві налічується близько 190 тисяч бойлерів, які разом споживають до 300 мВт електроенергії – це як третина генерації атомного енергоблока.

Про це у розмові з ЕП розповів голова Асоціації енергоаудиторів Вадим Литвин.

Для розвантаження енергосистеми в умовах дефіциту він радить відключити бойлери мешканцям тих міст, де зберігається гаряче водопостачання, перевірити можливість постачання гарячої води від ТЕЦ та дахових котелень (для сучасних ЖК).

"Я рахував сумарну потужність бойлерів Києва, вийшло близько 300 МВт – це третина атомного енергоблока. Можна гігават побудувати, а можна ці 300 МВт у Києві зекономити, якщо не використовувати електроенергію для підігріву води в бойлерах", – зазначив Литвин.

Реклама:

Він уточнив, що наразі у Києві налічується 953 184 квартир, оснащених централізованим гарячим водопостачанням. За його оцінками, близько 20% з них оснащено бойлерами. За умови, що в середньому йдеться про бойлери на 80 літрів з нагрівальним елементом на 2 кВт.

"Таким чином потужність на гаряче водопостачання, яка, до того ж, вмикається одночасно, сягає 380 МВт – це понад третину ядерного блоку і понад половини того, що видають Київські ТЕЦ. І це десь в 2-3 рази більше, ніж газові генератори (когенераційні установки), які передали нам партнери з USAID", – додає голова Асоціації.

За його словами, перехід на централізоване гаряче водопостачання дозволить економити в години відключень: вартість кубометра гарячої води з бойлера після підвищення тарифу становить понад 250 гривень, а для централізованого водопостачання вона субсидована – близько 100 гривень. Тобто різниця у 2,5 раза.

Реклама:

Читайте більше: Як пережити зиму з відключеннями електроенергії. Інтерв'ю з енергоекспертом

Нагадуємо:

Головною ціллю ракетно-дронової атаки росіян по України вночі у четвер, 20 червня, знову були українські електростанції.

У суботу, 22 червня, стабілізаційні відключення електроенергії застосовуватимуть по всій території України з 16:00 до 24:00.