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У Раді хочуть збільшити фонд оплати праці помічників нардепів

П'ятниця, 28 червня 2024, 13:32 - Артур Крижний

У Верховну Раду подали пропозицію збільшення фонду оплати праці помічників-консультантів народних депутатів з 88 тисяч до 132 тисяч гривень.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Таке введення запропонувала голова Комітету ВР з питань соціальної політики Третьякова.

У пояснювальній записці до проєкту постанови йдеться, що народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта, водночас фонд оплати праці на всіх помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором становить 88,4 тисячі грн на місяць у 2024 році.

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"Це призводить до втрати стійкості системи супроводу законотворчого процесу та ускладнює утримання фахового персоналу народними депутатами України", - йдеться у документі.

Пропонується встановити з 1 липня 2024 року місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів народного депутата України в розмірі 43,8 прожиткових мінімумів (з 29,2), встановлених для працездатних осіб на 1 січня 2024 року.

При цьому, реалізація проєкту не потребуватиме додаткових фінансових і матеріальних витрат коштом державного бюджету України.

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Нагадаємо:

Середня нарахована зарплата чиновників у держорганах України досягла 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні.

Зарплати членів правління "Укренерго" становлять близько 250–300 тисяч гривень на місяць, голови правління - Володимира Кудрицького - приблизно 420 тисяч.

Економічна правда.

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