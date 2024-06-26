Всі розділи
Укр / Рус

Середня зарплата чиновників зросла на 30%: перевищила 50 тисяч гривень

Середа, 26 червня 2024, 13:35 - Артур Крижний
 
Мінфін

Середня нарахована зарплата чиновників у держорганах України досягла 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

За даними прес-служби, середня нарахована зарплата у травні досягла 50,9 тисяч гривень, що на 32% більше, ніж у січні 2024 року (38,6 тисяч гривень).

До структури заробітної плати в уже входять грошові допомоги до відпусток та матеріальна допомога.

Реклама:
 
Мінфін

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). У середньому її працівники отримують 89,7 тисяч гривень.

На другому місці Антимонопольний комітет - 88,3 тисяч гривень

У Секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради платять 72,4 тисяч гривень.

Реклама:

Економічна правда.

Україна зарплата
Реклама:
Матеріали за темою
У Держенергонагляді розповіли, за яких умов Україна пройде зиму з мінімальними відключеннями 26 червня 2024, 11:24
Ввечері середи обсяг обмежень світла буде більшим 26 червня 2024, 10:57
Україна витратила понад 2 мільярди доларів на імпорт автотранспорту 26 червня 2024, 09:46
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті