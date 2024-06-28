Олігарх з РФ змінив власника свого розкішного курорту, щоб уникнути санкцій

Російський олігарх передав право власності на свій італійський розкішний курорт наступного дня після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що передувало запровадженню західних санкцій.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Право власності на сардинський курорт Forte Village Resort, названий на честь його засновника і впливового готельєра лорда Чарльза Форте, перейшло від Муси Базаєва, російського олігарха, чиї активи охоплюють енергетику, сировинні товари і телекомунікації, до одного з його родичів 25 лютого 2022 року, свідчать записи кіпрської компанії.

Менш ніж через два місяці після цього Базаєв потрапив під санкції ЄС та Великої Британії.

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Право власності на курорт, материнська компанія якого володіє різними активами на Сардинії загальною вартістю близько 700 млн євро, перейшло до казахстанського бізнесмена Шухрата Ібрагімова на початку 2023 року, згідно з документами.

Базаєв, який народився в Чечні і заробив свої статки в нафтовій промисловості, перш ніж зайнятися дорогоцінними металами, залишається в санкційному списку ЄС.

Брюссель намагається закрити лазівки у своєму санкційному режимі проти Росії, прагнучи обмежити фінансування Кремлем війни в Україні. Однак ефективність цих правил була поставлена під сумнів, оскільки компанії та російські олігархи знайшли безліч способів обійти ці правила, в тому числі використовуючи юридичні структури в європейських юрисдикціях.

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Напівпансіон для сім'ї з двох дорослих і двох дітей коштує близько 50 000 євро за тиждень.

Олігарх і його племінник Дені Базаєв придбали Forte Village у 2014 році за 180 млн євро через складну мережу кіпрських, люксембурзьких та італійських компаній.

Нагадаємо:

Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов російського мільярдера, Дмитра Пумпянського про виключення себе та дружини з санкційних списків ЄС.

Російський мільярдер та колишній топменеджер "Лукойл" Андрєй Кузяєв, компанії якого працюють на військово-промисловий комплекс РФ, досі не потрапив до санкційних списків ЄС та США.

Економічна правда.