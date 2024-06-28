Олігарх з РФ змінив власника свого розкішного курорту, щоб уникнути санкцій
Російський олігарх передав право власності на свій італійський розкішний курорт наступного дня після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що передувало запровадженню західних санкцій.
Про це повідомляє газета Financial Times.
Право власності на сардинський курорт Forte Village Resort, названий на честь його засновника і впливового готельєра лорда Чарльза Форте, перейшло від Муси Базаєва, російського олігарха, чиї активи охоплюють енергетику, сировинні товари і телекомунікації, до одного з його родичів 25 лютого 2022 року, свідчать записи кіпрської компанії.
Менш ніж через два місяці після цього Базаєв потрапив під санкції ЄС та Великої Британії.
Право власності на курорт, материнська компанія якого володіє різними активами на Сардинії загальною вартістю близько 700 млн євро, перейшло до казахстанського бізнесмена Шухрата Ібрагімова на початку 2023 року, згідно з документами.
Базаєв, який народився в Чечні і заробив свої статки в нафтовій промисловості, перш ніж зайнятися дорогоцінними металами, залишається в санкційному списку ЄС.
Брюссель намагається закрити лазівки у своєму санкційному режимі проти Росії, прагнучи обмежити фінансування Кремлем війни в Україні. Однак ефективність цих правил була поставлена під сумнів, оскільки компанії та російські олігархи знайшли безліч способів обійти ці правила, в тому числі використовуючи юридичні структури в європейських юрисдикціях.
Напівпансіон для сім'ї з двох дорослих і двох дітей коштує близько 50 000 євро за тиждень.
Олігарх і його племінник Дені Базаєв придбали Forte Village у 2014 році за 180 млн євро через складну мережу кіпрських, люксембурзьких та італійських компаній.
Нагадаємо:
Європейський суд загальної юрисдикції задовольнив позов російського мільярдера, Дмитра Пумпянського про виключення себе та дружини з санкційних списків ЄС.
Російський мільярдер та колишній топменеджер "Лукойл" Андрєй Кузяєв, компанії якого працюють на військово-промисловий комплекс РФ, досі не потрапив до санкційних списків ЄС та США.
Економічна правда.