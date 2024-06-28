Найменший банк, який хотіла купити "Укрпошта", остаточно пішов з ринку

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Національний банк України відкликав банківську ліцензію в АТ "Альпарі банк" та виключив відомості про АТ "АЛЬПАРІ БАНК" із Державного реєстру банків.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

Відповідне рішення правління НБУ ухвалило 27 червня.

У НБУ також додали, що АТ "Альпарі банк" – дев’ятий банк, який припинив здійснення банківської діяльності за власною ініціативою без припинення юридичної особи.

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Раніше Національний банк у межах цієї процедури вже відкликав банківські ліцензії в ПАТ "ВЕРНУМ БАНК", ПАТ "БМ Банк", ПАТ "ДіВі Банк", ПАТ "КБ "Фінансовий партнер", ПАТ "Апекс-Банк", ПАТ "Промислово-фінансовий банк", ПАТ "Кредит Оптима Банк" та ПАТ "Розрахунковий центр".

Нагадаємо:

Рішення про припинення банківської діяльності було ухвалене 12 грудня 2023 року.

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28 грудня 2023 року Нацбанк погодив план припинення відповідним рішенням.

Альпарі є найменшим банком в Україні, станом на 2021 рік він мав лише 1 відділення.

Станом на 1 січня 2024 року обсяг його чистих активів становив лише 193,4 млн грн (0,007% від активів банківської системи).

У банку було 6176 вкладників, які тримали на його рахунках 679 млн грн. За підсумками 2023 року банк отримав 6 млн грн збитку.

Власником 100% акцій банку є Бахтарі Хедаятоллах, громадянин України, який мешкає в ОАЕ.

У 2021 році "Укрпошта" досягла домовленості щодо купівлі банку "Альпарі банк" за 260 млн грн, пізніше вона навіть отримала дозвіл Мінінфраструктури на купівлю банку.

Втім, через те, що "Укрпошта" та Мінінфраструктури так і "не усунули всіх недоліків у документах", на які вказував НБУ, регулятор не погодив цю угоду та повернув назад "Укрпошті" пакет документів на купівлю "Альпарі" без прийняття рішень 29 травня 2023 року.

У травні голова комітету податкової, митної та фінансової політики Данило Гетьманцев повідомляв, що за перший квартал 2024 року кількість діючих банків не змінилась, а з найближчих претендентів на вихід з банківського сектору – невеликий Альпарі банк.

Економічна правда