Верховний Суд визнав незаконним звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати

Верховний Суд України прийняв рішення про скасування постанови Верховної Ради про недовіру Валерію Пацкану і звільнення його з посади голови Рахункової палати.

Про це Валерій Пацкан повідомив у Фейсбуці і оприлюднив копію рішення суду.

"Зокрема, Верховний Суд признав протиправною та скасував постанову Верховної Ради України від 10 квітня 2023 р. "Про висловлення недовіри Пацкану В.В.", - написав Пацкан.

Він нагадав, що раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визнала його невинним та закрила справу у зв'язку із відсутністю в діях складу кримінального правопорушення.

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Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 10 квітня 2023 року звільнила з посади голову Рахункової палати Валерія Пацкана.

9 жовтня 2023 року ВАКС визнав Пацкана винним у зловживанні службовим становищем під час отримання незаконної компенсації за житло, засудив до двох років обмеження волі, звільнивши водночас від відбування покарання у зв'язку зі спливом строків давності. Вирок ВАКС було оскаржено в Апеляційній палаті суду, і 25 квітня та закрила кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю в діях Пацкана складу злочину.

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На початку цього року Верховна Рада призначила головою Рахункової палати подругу дитинства президента Володимира Зеленського та сестру спонсорки "Слуги народу" Ольгу Піщанську.

Економічна правда