Після мобілізації 27% працівників "Київміськсвітла" брак кадрів на підприємстві становить 14%

Наразі в КП "Київміськсвітло" брак кадрів сягає майже 14%.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства.

Згідно з повідомленням, з початку повномасштабного вторгнення до лав Збройних сил України вступили 27% працівників.

Нині підприємство шукає фахівців на посади, серед яких електромонтери, інженери, фахівець інформаційних технологій, машиніст автовишки та автопідйомника.

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Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" нещодавно оголосило набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда.

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КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

Економічна правда