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Після мобілізації 27% працівників "Київміськсвітла" брак кадрів на підприємстві становить 14%

Четвер, 27 червня 2024, 15:41 - Віктор Волокіта

Наразі в КП "Київміськсвітло" брак кадрів сягає майже 14%. 

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства. 

Згідно з повідомленням, з початку повномасштабного вторгнення до лав Збройних сил України вступили 27% працівників.

Нині підприємство шукає фахівців на посади, серед яких електромонтери, інженери, фахівець інформаційних технологій, машиніст автовишки та автопідйомника. 

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Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" нещодавно оголосило набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда. 

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КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

Економічна правда 

Київ робота
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