Київське метро тепер оголошує набір на курси машиністок і машиністів

КП "Київський метрополітен" оголошує набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Згідно з повідомленням, навчання розпочнеться 2 вересня і триватиме 26-28 тижнів. Курси безкоштовні. Слухачі отримують стипендію орієнтовно 8000-8500 грн.

"Після вдалого завершення навчання машиніст/машиністка отримає посвідчення на право керування електропоїздом і розпочне роботу на лінії. Заробітна плата – орієнтовно 28 тис. грн.", - додали в пресслужбі.

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Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

У КП "Київський метрополітен" йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста.

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"Наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів – одна жінка", - розповідав в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський.

Економічна правда