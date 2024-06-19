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Київське метро тепер оголошує набір на курси машиністок і машиністів

Середа, 19 червня 2024, 17:42 - Віктор Волокіта
 

КП "Київський метрополітен" оголошує набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда. 

Про це повідомляє пресслужба метрополітену. 

Згідно з повідомленням, навчання розпочнеться 2 вересня і триватиме 26-28 тижнів. Курси безкоштовні. Слухачі отримують стипендію орієнтовно 8000-8500 грн.

"Після вдалого завершення навчання машиніст/машиністка отримає посвідчення на право керування електропоїздом і  розпочне роботу на лінії. Заробітна плата – орієнтовно 28 тис. грн.", - додали в пресслужбі. 

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Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

У КП "Київський метрополітен" йдуть працювати жінки, наразі одна жінка навчається на машиніста.

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"Наразі в технічній школі триває підготовка майбутніх машиністів, серед слухачів – одна жінка", - розповідав в.о. начальника комунального підприємства Віктор Вигівський.

Економічна правда

метрополітен Київ
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