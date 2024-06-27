Україна отримала доступ до 50 мільйонів іспанських фондів відновлення

Україна отримала доступ до іспанських державних фондів відновлення на 50 млн євро, грант 1 млн євро для підтримки бізнесу та 4,6 млн євро – на потреби гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Про отримання доступу та надання підтримки йшлося під час 4-го засідання Змішаної Міжурядової українсько-іспанської Комісії з економічного і промислового співробітництва.

Під час засідання іспанська сторона підтвердила, що розширює підтримку України через надання доступу до іспанських державних фондів відновлення – це 50 млн євро на підтримку українського приватного сектору, зокрема, малого та середнього бізнесу.

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Окрім цього буде виділено додатковий мільйон євро у вигляді грантів для бізнесу.

Як зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – Міністерка економіки Юлія Свириденко, сьогоднішнє засідання дає можливість обговорити важливі питання двостороннього економічного, торговельного та інвестиційного співробітництва, відновлення України, співпрацю у сферах енергетики, транспорту, сільського господарства, науки, охорони здоров’я, туризму та зміни клімату.

Зазначається, що для України також важливе посилення торгівлі.

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"У 2023 році Іспанія посіла 6-те місце за обсягом двосторонньої торгівлі товарами між Україною та ЄС із часткою 4,8% від загального обсягу торгівлі. У січні - квітні 2024 року наш експорт в Іспанію збільшився на 88,6%, склавши 1 094,4 мільйона доларів. Для нас важливо у цьому контексті нарощувати відсоток несировинного експорту", – додала Свириденко.

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