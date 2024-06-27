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ЄС відновить мита на українські яйця та цукор - FT

Четвер, 27 червня 2024, 11:57 - Артур Крижний

ЄС має намір відновити тарифи на імпорт українського цукру та яєць з п'ятниці, використовуючи механізм "екстреного гальма", покликане заспокоїти фермерів блоку.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Газета нагадала, що минулого тижня були відновлені тарифи в розмірі 89 євро за тонну українського вівса, які діятимуть до червня 2025 року, а аналогічне рішення щодо яєць і цукру має бути прийняте в п'ятницю, повідомили двоє людей, знайомих з цим питанням.

ЄС погодився скасувати всі тарифи та квоти на імпорт українських продуктів харчування в червні 2022 року, через чотири місяці після повномасштабного вторгнення Росії , щоб підвищити доходи Києва та допомогти поставкам досягти споживачів у країнах, що розвиваються.

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Але вже за кілька місяців фермери Польщі, Угорщини, Словаччини та інших сусідніх країн поскаржилися, що надлишок українського імпорту витісняє їх з ринку. Ці країни в односторонньому порядку наклали ембарго на багато товарів, дозволивши їх ввезення лише для подальшого транзиту, що є порушенням законодавства ЄС.

Країни-члени ЄС на початку цього року продовжили режим вільної торгівлі для України до 2025 року, але запровадили обмеження у відповідь на протести фермерів. Блок має право запроваджувати тарифи на українську птицю, яйця, цукор, овес, кукурудзу, мед і крупи (ядра зернових), якщо їхня кількість перевищить середній показник імпорту в 2022 і 2023 роках.

Овес досягнув цього рівня: з 1 січня було імпортовано понад 6440 тонн.

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Яйця та цукор також досягли цього рівня, за словами людей, знайомих із ситуацією. За їхніми словами, тарифи будуть оголошені в п'ятницю і становитимуть 419 євро за тонну білого цукру і 339 євро за тонну цукру-сирцю. Яйця коштуватимуть додатково 30 центів за кілограм.

Нагадаємо:

Європейський Союз 19 червня повернув мита на овес з України через перевищення встановлених квот.

ЄС залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років.

7 березня Комітет з питань міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження заходів з лібералізації торгівлі для підтримки України та Молдови.

Економічна правда.

мита ЄС Україна
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