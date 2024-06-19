ЄС знову почне оподатковувати ввіз українського вівса
Європейський Союз із 19 червня повертає мита на овес з України через перевищення встановлених квот.
Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.
Оскільки експорт українського зерна з початку 2024 року перевищує допустимий обсяг, до кінця 2024 року діятимуть мита в режимі найбільшого сприяння. Квота буде знову доступна з 1 січня 2025 року.
Чинний регламент містить процедуру екстреного гальмування для низки продуктів, зокрема вівса, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного рівня, зареєстрованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.
Повідомляється, що для вівса цей середній показник становить 2440 тонн.
Після досягнення цього обсягу ЄК протягом 14 днів повторно запроваджує тарифну квоту згідно з угодою про вільну торгівлю. Квота на овес встановлена на рівні 4 тис. тонн.
Окрім ЄС, Україна експортує овес в Індію, Ірак, Лівію, Марокко, Південну Африку, Швейцарію, Туреччину, В'єтнам та інші.
Нагадаємо:
Європейський Союз погодився підвищити тарифи на імпорт російського зерна, щоб обмежити доходи Кремля і запобігти дестабілізації сільськогосподарського сектору регіону.
ЄС залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років.