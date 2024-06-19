ЄС знову почне оподатковувати ввіз українського вівса

Європейський Союз із 19 червня повертає мита на овес з України через перевищення встановлених квот.

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Оскільки експорт українського зерна з початку 2024 року перевищує допустимий обсяг, до кінця 2024 року діятимуть мита в режимі найбільшого сприяння. Квота буде знову доступна з 1 січня 2025 року.

Чинний регламент містить процедуру екстреного гальмування для низки продуктів, зокрема вівса, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягають середньорічного рівня, зареєстрованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

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Повідомляється, що для вівса цей середній показник становить 2440 тонн.

Після досягнення цього обсягу ЄК протягом 14 днів повторно запроваджує тарифну квоту згідно з угодою про вільну торгівлю. Квота на овес встановлена на рівні 4 тис. тонн.

Окрім ЄС, Україна експортує овес в Індію, Ірак, Лівію, Марокко, Південну Африку, Швейцарію, Туреччину, В'єтнам та інші.

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Нагадаємо:

Європейський Союз погодився підвищити тарифи на імпорт російського зерна, щоб обмежити доходи Кремля і запобігти дестабілізації сільськогосподарського сектору регіону.

ЄС залишає за собою право відновити мита, якщо імпорт українських продуктів, таких як м'ясо птиці, яйця і цукор, суттєво перевищить обсяги 2022 та 2023 років.