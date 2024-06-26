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Volkswagen відкликає понад 270 тисяч авто через несправність електропроводки

Середа, 26 червня 2024, 18:11 - Олексій Артемчук
 
getty images

Volkswagen відкликає понад 271 тис автомобілів у США через потенційну несправність електропроводки, яка може вплину на роботу подушки безпеки.

Про це повідомляє Reuter.

Відкликання стосується певних автомобілів німецького автовиробника Atlas 2021-2024 років і Atlas Cross Sport 2020-2024 років випуску.

Зазначається, що виявлена несправність електропроводки може призвести до вимкнення подушки безпеки переднього пасажира, коли сидіння зайняте.

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Разом з цим дилери компанії Volkswagen заявили, що безплатно замінять килимок датчика і джгут проводів для постраждалих клієнтів.

Нагадаємо:

Німецький автовиробник Volkswagen відмовився від переговорів з автоконцерном Renault про спільну розробку доступної електричної версії автомобіля Twingo, що стало невдачею для зусиль автовиробників ЄС, спрямованих на боротьбу з китайськими конкурентами.

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Німецький автовиробник Volkswagen AG відклав плани щодо пошуку зовнішніх інвесторів для свого підрозділу з виробництва акумуляторів PowerCo після того, як уповільнення попиту на електромобілі погіршує перспективи бізнесу.

авто технології США
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