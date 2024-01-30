Volkswagen відклав IPO свого акумуляторного підрозділу: причини

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Німецький автовиробник Volkswagen AG відклав плани щодо пошуку зовнішніх інвесторів для свого підрозділу з виробництва акумуляторів PowerCo після того, як уповільнення попиту на електромобілі погіршує перспективи бізнесу.

Про це пише Bloomberg.

Найбільший європейський автовиробник також відклав переговори з інвесторами, оскільки має сумніви, що зможе виробляти власні акумулятори у великих масштабах, розповіли джерела агентства на умовах анонімності.

За їхніми словами, компанія більше не ставить в пріоритет продаж акцій або потенційний лістинг PowerCo в цьому або наступному році.

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Ситуація залишається мінливою, і VW все ще може рухатися вперед з планами, якщо ситуація на ринку покращиться, вважають співрозмовники. Згідно з даними, зібраними Bloomberg, IPO у 2023 році було найгіршим за більш ніж десятиліття після різкого зростання процентних ставок.

"Посилюючи відчуття того, що ринок електромобілів "спотикається", Renault в понеділок скасувала плани щодо лістингу свого підрозділу Ampere EV через повільне зростання попиту на електромобілі.

У червні генеральний директор VW Олівер Блюм заявив, що первинне публічне розміщення акцій є реальним варіантом у потрібний час", - пише агентство.

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У заяві для Bloomberg концерн додав, що все ще чекає на "готовність інвесторів, починаючи з 2024 року".

Компанія зазначила, що готова "відкрити структуру капіталу", і хоча зростання продажів електромобілів не таке стрімке, як очікувалося, інтерес інвесторів до PowerCo залишається високим.

Bloomberg додає, що PowerCo розпочала будівництво двох заводів у Європі, де високі ціни на енергоносії затьмарили інвестиційні рішення для багатьох промислових гравців. Виробництво має розпочатися в Німеччині у 2025 році, у 2026 році - в Іспанії.

Економічна правда