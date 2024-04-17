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Цьогоріч Канада надасть Україні пільговий кредит на понад 300 мільйонів доларів

Середа, 17 квітня 2024, 09:50 - Артур Крижний
Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол (близько 307 млн дол США).

Про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни, пише "Укрінформ".

"У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам", - стверджується у документі.

Окрім цього, Канада протягом п’яти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію України.

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