Цьогоріч Канада надасть Україні пільговий кредит на понад 300 мільйонів доларів

Цього року уряд Канади надасть Україні черговий пільговий кредит на 400 млн канадських дол (близько 307 млн дол США).

Про це йдеться у проєкті державного бюджету Канади, внесеному напередодні до парламенту країни, пише "Укрінформ".

"У бюджеті-2024 оголошено про намір Канади надати Україні 2,4 млрд дол позик у 2024-му році, з яких 2 млрд дол вже було перераховано 20 березня через спеціальний адміністративний рахунок МВФ, аби гарантувати спроможність уряду України й надалі надавати послуги своїм громадянам", - стверджується у документі.

Окрім цього, Канада протягом п’яти років перерахує Європейському банку реконструкції та розвитку 137,2 млн євро, які будуть спрямовані на реконструкцію України.