Десятки компаній вже скористалися можливістю сплати відсотків за зовнішніми боргами

Завдяки останній компанії валютної лібералізації, вже 162 компанії скористалися можливістю сплачувати відсотки за старими, зовнішніми кредитами.

Про це повідомив глава Нацбанку України Андрій Пишний на Банківську форму ЕП.

"За підсумками валютної лібералізації, 162 компаній скористалися можливістю сплачувати відсотки за старими, зовнішніми позиками. 118 компаній - можливістю репатріювати нові дивіденди. Середньоденний обсяг перебігу валюти з метою сплати проценту за старими, зовнішніми кредитами з 24 травня по 20 червня становить 2 мільйони на день. Середньоденний обсяг репатріації дивідендів становить 4 мільйони на день", - розповів він.

Він зазначив, що Нацбанк буде працювати й далі над створенням передумов, які дозволять бізнесу залучати новий капітал і розширювати можливості створювати валютний виторг.

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Нагадаємо:

Національний банк України з 22 червня 2024 року забороняє проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в них за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Економічна правда.

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