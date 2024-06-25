ЄС звинувачує Microsoft у веденні не чесної конкуренції

ЄС звинуватив Microsoft у порушенні антимонопольного законодавства через додаток для спілкування та співпраці Teams.

Про це повідомляє TechCrunch.

В офіційній заяві представники ЄС заявили, що підозрюють компанію технологічного гіганта в порушенні антимонопольного законодавства шляхом об'єднання свого інструменту для спілкування та співпраці Teams з популярними програмами для роботи з електронними документами Office 365 і Microsoft 365.

ЄС розпочав антимонопольне розслідування щодо об'єднання Microsoft у пакет Teams у липні 2023 року – через два роки після скарги конкурента Teams, компанії Slack.

Реклама:

Microsoft відреагувала на цю перевірку, оголосивши про часткове розділення Teams. Однак після додаткової перевірки комісія впевнена, що Microsoft повинен розділяти далі.

ЄС підозрює, що пакетна пропозиція Microsoft надала Teams перевагу в розповсюдженні порівняно з продуктами конкурентів.

Також повідомляється, що комісія попередньо вважає, що це могло бути додатково посилено обмеженнями функціональної сумісності між продуктами конкурентів Teams і пропозиціями Microsoft.

Реклама:

"Така поведінка могла перешкодити конкурентам Teams змагатись і, своєю чергою, впроваджувати інновації. Такими діями компанія шкодила користувачам на території ЄС", – додають в комісії.

Нагадаємо:

Компанія-виробник чипів Nvidia стала найдорожчою компанією світу, обігнавши технологічну компанію Microsoft.

"Витончені" російські кібератаки стають "більш агресивними", і їх може стати важче запобігти.