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ЄС звинувачує Microsoft у веденні не чесної конкуренції

Вівторок, 25 червня 2024, 14:08 - Економічна правда

ЄС звинуватив Microsoft у порушенні антимонопольного законодавства через додаток для спілкування та співпраці Teams.

Про це повідомляє TechCrunch.

В офіційній заяві представники ЄС заявили, що підозрюють компанію технологічного гіганта в порушенні антимонопольного законодавства шляхом об'єднання свого інструменту для спілкування та співпраці Teams з популярними програмами для роботи з електронними документами Office 365 і Microsoft 365.

ЄС розпочав антимонопольне розслідування щодо об'єднання Microsoft у пакет Teams у липні 2023 року – через два роки після скарги конкурента Teams, компанії Slack.

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Microsoft відреагувала на цю перевірку, оголосивши про часткове розділення Teams. Однак після додаткової перевірки комісія впевнена, що Microsoft повинен розділяти далі.

ЄС підозрює, що пакетна пропозиція Microsoft надала Teams перевагу в розповсюдженні порівняно з продуктами конкурентів. 

Також повідомляється, що комісія попередньо вважає, що це могло бути додатково посилено обмеженнями функціональної сумісності між продуктами конкурентів Teams і пропозиціями Microsoft. 

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"Така поведінка могла перешкодити конкурентам Teams змагатись і, своєю чергою, впроваджувати інновації. Такими діями компанія шкодила користувачам на території ЄС", – додають в комісії.

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