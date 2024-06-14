Microsoft попереджає, що російські кібератаки стають "більш агресивними"

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"Витончені" російські кібератаки стають "більш агресивними", і їх може стати важче запобігти.

Про це повідомляє Sky News, посилаючись на інформацію віцепрезидента Microsoft Бреда Сміта Комітету з питань внутрішньої безпеки Палати представників Конгресу США.

Сміт попередив американських політиків про те, що Служба зовнішньої розвідки РФ (СЗР) "продовжує залишатися одним із найкращих ресурсів і найдосконаліших кіберагентств у світі".

За словами Сміта, за останній рік компанія Microsoft побачила, що СЗР стала "більш агресивною". Він пояснив, що тепер, коли фахівці виявляють діяльність Росії в інтернет-середовищі, вона не виходить з нього, а навпаки подвоює свої атаки.

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Сміт також сказав, що необхідно підготуватися до ймовірності того, що опоненти США будуть "більш тісно співпрацювати в кіберпросторі".

"Одна справа брати участь у кібербою із чотирма окремими противниками (Росією, Китаєм, Північною Кореєю та Іраном – ред.), а зовсім інший сценарій, якщо дві чи всі чотири із цих країн діятимуть у тандемі", – сказав Сміт.

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Економічна правда.