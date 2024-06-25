Угорщина ветує сім рішень ЄС щодо України на суму 6,6 мільярда євро

Обструкціонізм угорського прем'єра-євроскептика за останні місяці досяг безпрецедентного рівня: Угорщина затримує сім рішень щодо України на суму 6,6 млрд євро.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Європейські країни розробляють способи ізолювати рішення ЄС від дедалі частішого використання Віктором Орбаном права вето, оскільки Угорщина перебере на себе головування в Раді ЄС на ротаційній основі 1 липня.

За останні місяці угорський прем'єр-міністр заблокував або відклав розгляд рекордної кількості питань зовнішньої та безпекової політики, які потребують одностайності, частково з метою примусити отримати доступ до фондів ЄС, заморожених через проблеми з верховенством права.

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У відповідь, бельгійське головування в Раді ЄС, яке скоро завершить свою каденцію, запропонувало кілька варіантів, як обійти або ускладнити застосування Будапештом права вето, згідно з документом, що потрапив у розпорядження Financial Times.

Серед них - положення договору ЄС, які дозволяють приймати деякі рішення кваліфікованою більшістю замість одностайності, а також вимагати від країн більше пояснень, коли вони використовують своє право вето, і уточнювати обставини, за яких вони можуть блокувати політику.

Бельгійський документ є останньою спробою встановити запобіжники проти багаторічної кампанії Орбана, спрямованої на послаблення санкцій ЄС проти Росії і проти фінансової та військової підтримки України з боку блоку. Це відбувається на тлі закликів з інших столиць прийняти більш жорсткий підхід до Будапешта.

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"Дійшло до того, що нічого не відбувається без думки про те, як вони можуть це зруйнувати", - сказав один з високопоставлених дипломатів блоку, який бере участь у переговорах з Будапештом. "Ми перебуваємо в моменті, коли потрібно або відмовитися від амбіцій, або мислити творчо, щоб їх позбутися".

Інші країни-члени ЄС почали вимагати більш агресивних рішень в обхід Будапешту, наприклад, у понеділок вони запропонували використати нову юридичну лазівку, що дозволяє блоку просуватися вперед у реалізації планів щодо використання доходів від заморожених російських активів для допомоги Києву.

На додаток до бельгійських пропозицій, інші країни блоку запропонували бойкотувати міністерські зустрічі, які проводяться в Угорщині, і підготувати конфіденційні додатки до документів ЄС, які окреслюють альтернативні шляхи для досягнення згоди між іншими 26 членами блоку.

Нагадаємо:

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує змусити організації, які він вважає, що фінансують війну в Україні, покрити витрати на штраф, який Європейський Союз наклав на країну за недотримання політики надання притулку.

ЄС розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України коштом прибутку, отриманого від заморожених активів Росії, що може також розчистити шлях для G7 для виплати Києву $50 млрд.

Економічна правда.