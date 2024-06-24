ЄС розробив лазівку, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї Україні коштом росактивів

ЄС розробив юридичний обхідний шлях, щоб обійти вето Угорщини на купівлю зброї для України коштом прибутку, отриманого від заморожених активів Росії, що може також розчистити шлях для G7 для виплати Києву $50 млрд.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що, оскільки Угорщина утрималася від попередньої угоди про виділення доходів від заморожених активів Росії, вона "не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей". Він додав, що цей обхідний шлях "складний, як і будь-яке юридичне рішення, але він працює"

Обійшовши Будапешт таким чином, можна також усунути перешкоду, яка може ускладнити зусилля G7 щодо виділення кредиту у $50 млрд для Києва до грудня цього року, який має бути виплачений коштом майбутніх надходжень з росактивів.

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Близько 210 млрд євро іммобілізовано в ЄС, більша частина з яких знаходиться в Бельгії - і блок раніше погодився використати прибуток, отриманий з лютого, на закупівлю зброї для України.

Угорщина, найбільш проросійськи налаштована країна-член ЄС, вже давно виступає проти того, щоб блок колективно надавав військову підтримку Україні. Будапешт також блокує сім інших рішень, пов'язаних з озброєнням Києва, на суму близько 6,6 млрд євро.

Юридичний обхідний шлях, який обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС, також матиме вирішальне значення для того, щоб угода G7 запрацювала і щоб кредит у розмірі $50 млрд був наданий до кінця року. Згідно з планом G7, прибутки, отримані від заморожених активів Росії з наступного року, будуть спрямовані на виплату кредиту.

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Занепокоєння США та інших партнерів G7 з приводу того, що Угорщина може заблокувати рішення ЄС про замороження російських активів на невизначений термін, призвело до значних затримок у переговорах про надання кредиту в розмірі $50 млрд. За словами чиновників, обізнаних з цим питанням, юридичного обходу для використання коштів ЄС, ймовірно, буде достатньо для гарантування виплати кредиту.

Однак Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, згідно з якими заблоковані російські активи - рішення, яке має бути одноголосно поновлене кожні шість місяців 27 країнами ЄС, кажуть чиновники.

За словами Борреля, Брюссель запропонував Угорщині угоду, подібну до тієї, яку НАТО уклало з прем'єр-міністром Віктором Орбаном минулого тижня: Будапешт відмовився від заходів на підтримку України в обмін на те, що інші союзники не накладатимуть вето на допомогу Києву під егідою альянсу, але вона була відхилена.

"Ми запропонували Угорщині: ваші гроші не будуть використані на підтримку України в жодному разі. Не тільки летальних, а й на що завгодно. Забирайте свої гроші. Витягніть свої гроші зі скриньки. Я не хочу використовувати ваші гроші", - сказав Боррель, але Угорщина відмовила.

"Навіть якщо їм запропонують не бути частиною команди, і їхні гроші не будуть використані для України... цього недостатньо". Головний дипломат сказав, що позиція Будапешта "має щось спільне з міцними зв'язками, які вони мають з Росією".