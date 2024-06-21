Орбан хоче сплатити штраф від ЄС для Угорщини коштом "спонсорів" війни в Україні

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що планує змусити організації, які він вважає, що фінансують війну в Україні, покрити витрати на штраф, який Європейський Союз наклав на країну за недотримання політики надання притулку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Заява, яку Орбан зробив під час візиту до Берліна, може призвести до нового податку на фінансову індустрію. Це також додає турбулентності, оскільки суперечливий лідер готується до головування в ЄС на ротаційній основі.

Європейський суд наклав на уряд Орбана штраф у розмірі 200 мільйонів євро (214 мільйонів доларів) плюс додатково 1 мільйон євро щоденного штрафу за свідоме ігнорування правил ЄС щодо поводження з громадянами третіх країн, які шукають притулку в країні. Люксембурзький суд постановив, що Угорщина незаконно затримувала шукачів притулку і депортувала людей без дотримання належної процедури.

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Виступаючи з Берліна під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, Орбан заявив, що його урядовці працюють над законодавством, яке дозволить накладати штраф на "спекулянтів", які "наживаються" на війні в Україні або надають позики для її фінансування, а також на тих, хто наживається на міграції.

Хоча в інтерв'ю угорському державному радіо він не надав більш детальної інформації про те, які саме установи чи фізичні особи сплачуватимуть податок, Орбан має досвід введення спеціальних податків на банки та інші галузі, щоб залатати дірки в бюджеті.

Цього тижня Угорщина стала однією з семи країн, яким ЄС оголосив догану за надмірний дефіцит бюджету.

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Нагадаємо:

Уряд у Будапешті видав указ, за якими громадяни України зможуть отримати посвідку на проживання навіть з протермінованим паспортом, поки в Угорщині триває надзвичайний стан і протягом пів року після його завершення.

Економічна правда.