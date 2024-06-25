Через "Дію" перереєстрували вже близько 122 тисяч транспортних засобів – МВС

Через "Дію" в Україні наразі вже було перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів.

Про це у ефірі телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко, передає Укрінформ.

"Починаючи з 20 грудня минулого року, коли була запроваджена ця функція, і станом на сьогодні перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів (через "Дію" – ЕП.). Коли ми називаємо цю цифру, то ми говоримо про 2 осіб - це покупець і продавець. Тобто, фактично 244 тисячі громадян вже не зверталися у сервісні центри, а отримали послугу онлайн", – зазначив він.

Відповідаючи на питання щодо того, для яких груп транспортних засобів доступна ця послуга, зокрема, про те, що так не можна перереєструвати, наприклад, мікроавтобуси чи вантажні авто, заступник міністра пояснив, що наразі йдеться про транспортні засоби категорії В і мопеди.

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"Бо транспортні засоби, у які (поміщаються - ЕП.) 8 пасажирів і водій, вони ще можуть бути перереєстровані (через "Дію" - ЕП.). Якщо більше (осіб - ЕП.) – вони мають бути перереєстровані безпосередньо під час відвідування сервісного центру", - наголосив Тимченко.

Відповідаючи на питання, чи планують у МВС змінити норму щодо мікроавтобусів і вантажних авто, він зауважив, що вони рухаються у цьому напрямку. "У перспективі, я думаю, що ми дійдемо до цього", – заявив заступник глави МВС.

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