На Дніпропетровщині - екстрені відключення, у 11 областях збільшили обмеження світла

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За вказівкою НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області вводять екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Через складну ситуацію в енергосистемі у Дніпропетровській області введено екстрені відключення. Відповідне розпорядження дав НЕК Укренерго", - йдеться у повідомленні.

За даними "Укренерго", У Києві, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях з 13:00 до 23:00 введено збільшений обсяг обмежень.

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Причина – недостатня ефективність вже застосованих обленерго заходів обмеження споживання.

Нагадаємо:

У понеділок 24 червня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть з 00:00 до 24:00.

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Раніше прогнозували, що у понеділок ввечері - з 19:00 до 23:00 - обсяг обмежень споживання електроенергії буде більшим.

Економічна правда.