Київське метро пояснило, чому зупинило прийом заяв на курси машиністів і машиністок

КП "Київський метрополітен" призупинив прийом заяв на курси машиністів і машиністок.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

"Ми отримали понад 450 анкет кандидатів майбутніх машиністів і машиністок менше ніж за тиждень", - йдеться в повідомленні.

Фахівці з кадрової роботи підприємства розпочали опрацювання анкет.

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"Кількість слухачів обмежена, група становить 30 осіб", - додали в КП "Київський метрополітен".

Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" нещодавно оголосило набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда.

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КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

Економічна правда