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Київське метро пояснило, чому зупинило прийом заяв на курси машиністів і машиністок

Понеділок, 24 червня 2024, 13:28 - Віктор Волокіта

КП "Київський метрополітен" призупинив  прийом заяв на курси машиністів і машиністок. 

Про це повідомляє пресслужба метрополітену. 

"Ми отримали понад 450 анкет кандидатів майбутніх машиністів і машиністок менше ніж за тиждень", - йдеться в повідомленні. 

Фахівці з кадрової роботи підприємства розпочали опрацювання анкет.

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"Кількість слухачів обмежена, група становить 30 осіб", - додали в КП "Київський метрополітен". 

Нагадаємо:

КП "Київський метрополітен" нещодавно оголосило набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда. 

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КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.

Економічна правда 

метрополітен Київ
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