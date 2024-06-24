Київське метро пояснило, чому зупинило прийом заяв на курси машиністів і машиністок
КП "Київський метрополітен" призупинив прийом заяв на курси машиністів і машиністок.
Про це повідомляє пресслужба метрополітену.
"Ми отримали понад 450 анкет кандидатів майбутніх машиністів і машиністок менше ніж за тиждень", - йдеться в повідомленні.
Фахівці з кадрової роботи підприємства розпочали опрацювання анкет.
"Кількість слухачів обмежена, група становить 30 осіб", - додали в КП "Київський метрополітен".
Нагадаємо:
КП "Київський метрополітен" нещодавно оголосило набір до технічної школи підприємства на курси машиністів і машиністок електропоїзда.
КП "Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій, що виник у зв'язку з міграцією та мобілізацією, змушене збільшувати інтервали між поїздами в пікові години.
Економічна правда