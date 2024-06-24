Материнська компанія TikTok та компанія з США розробляють передовий ШІ-чип

Китайська компанія ByteDance, власник TikTok, спільно з американським розробником мікросхем Broadcom працює над створенням передового процесора для штучного інтелекту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Цей крок допоможе ByteDance забезпечити стабільні поставки високоякісних мікросхем на тлі напружених відносин між США та Китаєм.

Розроблюваний 5-нанометровий чіп буде відповідати американським експортним обмеженням, а його виробництво буде доручено тайванській компанії TSMC. Це перший відомий випадок співпраці китайської та американської компаній у сфері розробки таких передових мікросхем після введення Вашингтоном експортного контролю на передові напівпровідники у 2022 році.

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Партнерство з Broadcom допоможе ByteDance знизити витрати на закупівлю та забезпечити стабільні поставки високоякісних мікросхем. Однак виробництво нового чіпа не розпочнеться цього року, оскільки процес розробки ще не завершено.

Нагадаємо:

Апеляційний суд США заявив, що 16 вересня він проведе усні дебати щодо юридичного оскарження нового закону, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські активи TikTok, або ж їй загрожує заборона.

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Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.

Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

Американський бізнесмен Френк МакКорт, магнат у сфері нерухомості з амбіціями щодо покращення інтернету, заявив, що планує створити консорціум для участі в тендері на активи платформи TikTok у США.

Економічна правда.