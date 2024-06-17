Апеляційний суд США розгляне оскарження потенційної заборони TikTok у вересні

Апеляційний суд США заявив, що 16 вересня він проведе усні дебати щодо юридичного оскарження нового закону, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати американські активи TikTok, або ж їй загрожує заборона.

Про це повідомляє агентство Reuters.

14 травня група творців TikTok подала позов, щоб заблокувати закон, який може заборонити додаток, яким користуються 170 мільйонів американців, заявивши, що він має "глибокий вплив на життя американців" після того, як TikTok і материнська компанія ByteDance подали аналогічний позов.

Слухання в Апеляційному суді округу Колумбія вирішить долю TikTok в останні тижні перед президентськими виборами 2024 року. Раніше цього місяця кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп приєднався до TikTok і висловив занепокоєння щодо потенційної заборони.

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TikTok і Міністерство юстиції вимагали винесення рішення до 6 грудня, щоб у разі необхідності звернутися до Верховного суду.

Третій юридичний виклик був поданий 6 червня Liberty Justice Center, що представляє BASED Politics Inc, консервативну групу, яка публікує відео в TikTok.

Закон, підписаний президентом Джо Байденом 24 квітня, дає ByteDance час до 19 січня, щоб продати TikTok або зіткнутися з забороною. Білий дім заявляє, що хоче бачити припинення китайської власності з міркувань національної безпеки, але не заборону TikTok.

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Нагадаємо:

Сенат США ухвалив законопроєкт, який з-поміж іншого передбачає заборону TikTok у країні, якщо китайська ByteDance не продасть соціальну мережу.

Президент США Джо Байден підписав закон, який заборонить TikTok у США, якщо китайська компанія ByteDance не продасть соціальну мережу впродовж року.

TikTok та китайська компанія ByteDance цього року витратили 7 мільйонів доларів, щоб спробувати зупинити уряд США від заборони соціальної мережі у країні.

Повідомлялось, що власник TikTok, компанія ByteDance, радше закриє свій додаток, ніж продасть його, якщо компанія вичерпає всі законні можливості для боротьби із законодавством про заборону платформи в магазинах додатків у США.

Американський бізнесмен Френк МакКорт, магнат у сфері нерухомості з амбіціями щодо покращення інтернету, заявив, що планує створити консорціум для участі в тендері на активи платформи TikTok у США.

Економічна правда.