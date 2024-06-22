Через інфляцію у Аргентині вимушені їсти менше мʼяса

Аргентинці через значні економіччна проблеми, зокрема інфляцію, вимушені споживати менше яловичини ніж будь-коли.

Про це повідомляє Reuters.

Цього року споживання яловичини, традиційного для аргентинців прдукту, впало майже на 16%.

"Яловичина є невід'ємною частиною аргентинської дієти, це як якщо б макарони були виключені для італійців.

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Я вважаю, що аргентинці можуть відмовитися від чого завгодно в такі важкі часи, як зараз. Але ми не можемо обійтися без м'яса", - сказала Reuters 66-річна пенсіонерка Клаудія Сан-Мартін, стоячи в черзі до м'ясної крамниці.

Тим не менш, як зазначають, цього року аргентинці їдять приблизно 44 кілограми чловичини на рік, що різко знизилося з більш ніж 52 кг в минулому році і цілих 100 кг на рік в 1950-х роках.

Частково це пояснюється довгостроковим переходом на інші види м'яса, такі як свинина і курятина, а також на дешевші продукти харчування, такі як макарони. Але цьогорічне падіння було спричинене майже 300% інфляцією та стагнацією економіки, а також жорсткими заходами економії, запровадженими президентом-лібертаріанцем Хав'єром Мілеєм.

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Нагадаємо:

У травні в Аргентині відзвітували про профіцит бюджету в розмірі 2,57 мільярда доларів, що є найбільшим показником за правління президента-лібертаріанця Хав’єра Мілея.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує звільнити 70 000 державних службовців у найближчі місяці, що є одним з прикладів того, як лібертаріанський підхід пропонує скоротити непомірно роздутий державний апарат.

Центральний банк Аргентини дозволив випуск купюр номіналом 10 тисяч і 20 тисяч песо на фоні найбільшої у Південній Америці інфляції.

Економічна правда