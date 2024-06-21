Мосбіржа оголосила про примусову конвертацію доларів і євро в рублі

Московська біржа, яка потрапила під блокуючі санкції США, виконає зобов'язання перед брокерами та їхніми клієнтами і поверне валютні залишки в рублях.

Про це пише The Moscow Times.

Після занесення до SDN-листа 12 червня біржа позбавлена можливості оперувати доларами і євро, торги цими валютами з 13 червня були зупинені.

"Московська біржа націлена на належне виконання зобов'язань перед усіма учасниками торгів та їхніми клієнтами, незважаючи на введення США обмежувальних заходів", - заявили в біржі.

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"Конвертацію доларів США і євро в рублі та виконання зобов'язань буде здійснено до 28 червня 2024 року за центральним курсом, встановленим на 13 червня 2024 року за підсумками біржових торгів 11 червня 2024 року", - повідомила біржа.

Нагадаємо:

Напередодні США істотно розширили санкційний список щодо Росії, включивши до нього сотні нових позицій, зокрема Московську біржу, яка в результаті була змушена оголосити про припинення торгів доларом США і євро з 13 червня.

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Як наслідок впливу санкцій, готівковий курс купівлі долара та євро у відділеннях багатьох московських банків різко зріс. 12 червня станом на 21:30 максимальне значення заявок на купівлю першої валюти становило 120 рублів за долар, а другої – 125 рублів за євро.

У деяких банках, у певний момент, курс американського долара сягав 200 рублів.

Офіційний курс долара за даними Центрального Банку РФ становив 89,02 рубля, а євро – 95,74 рубля.

Акції Московської біржі 13 червня відкрилися зниженням до 15% на тлі запровадження санкцій США.

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Економічна правда