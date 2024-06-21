Мільйони на відбудову Херсонщини освоює фірма, пов'язана з заступником голови ОВА - ЗМІ

Сотні мільйонів гривень на відбудову школи та сільської ради в двох населених пунктах Херсонщини віддали компанії, що пов’язана з заступником голови місцевої ОВА.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Так, тернопільська фірма "Глобал Білд Інжиніринг" отримала замовлення на відбудову школи та сільради на Херсонщині на суму понад 220 мільйонів гривень. За інформацією джерел Bihus.Info, її придбала група бізнесменів, що раніше займалася автодорогами на сході країни.

"Це може підтверджуватися зміною директора фірми – ним на початку 2024-го став Олександр Сєнченко з Донеччини, який раніше очолював "Першу українську дорожньо-будівельну компанію", - пише видання.

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Згодом "Глобал Білд Інжиніринг" віддали замовлення на утримання автодоріг на Херсонщині за ще майже 70 мільйонів гривень. В тендерних документах йдеться про те, що техніку переможець збирається орендувати, зокрема, в компанії "Донбассугольстрой".

"Донбассугольстрой" належить Анні Самойленко – дружині заступника голови Херсонської ОВА Антона Самойленка, який займається в області відбудовою і чиє призначення у 2023-го співпало з "заходом" "Глобал Білд Інжинірингу" на херсонські тендери.

У коментарі Bihus.info заступник голови Херсонської ОВА інформацію не спростовував, а запевнив, що знає представників майже усіх компаній, що виграють торги в області.

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Крім цього, журналісти знайшли зв’язки цієї фірми з "Великим будівництвом" та ексзаступником голови Нацполу Дмитро Тишлеком.

"Співвласниками "Першої української дорожньо-будівельної компанії", яку раніше очолював новий директор "тендерного щасливчика", є Віктор Коркішко та Олександр Гарбуз. Вони також є співвласниками ще низки будівельних компаній, які реалізовували програму "Велике будівництво" на Донеччині, Київщині і Херсонщині. Серед їхніх партнерів певний час була також Наталія Нечепоренко – близька подруга скандального ексзаступника голови Нацполу Дмитра Тишлека", - додали журналісти.

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Економічна правда.