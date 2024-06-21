Американська компанія голосового ШІ поглинула заснований українцями стартап Allset

Компанія SoundHound AI придбала ключові активи платформи онлайн-замовлень Allset, яку заснували українці Стас Матвієнко і Ганна Поліщук.

Про це йдеться у пресрелізі SoundHound AI.

"SoundHound AI оголосила про придбання ключових активів Allset, платформи онлайн-замовлень, яка об'єднує ресторани та місцевих клієнтів. В рамках придбання команда Allset приєднається до SoundHound, що ще більше посилить можливості компанії та її прихильність до інновацій", - йдеться у повідомленні.

SoundHound AI планує сфокусуватися на голосовому замовленні їжі. Поглинання Allset принесе SoundHound додаткові звʼязки з ресторанами, інженерні навички та ноу-хау на ринку, йдеться у повідомленні.

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"Це включає плани щодо полегшення голосового замовлення їжі та напоїв у мільйонах автомобілів, телевізорів і смарт-пристроїв", – заявила SoundHound.

Партнери Allset з-поміж ресторанів і нові учасники тепер матимуть доступ до набору голосових продуктів зі штучним інтелектом для покращення роботи та скорочення витрат, повідомляє компанія. Фінансові умови угоди не розголошуються.

До SoundHound AI приєднаються 20 спеціалістів Allset включно із засновниками. Сам Матвієнко займе посаду віцепрезидента з монетизації голосового ШІ.

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"Перед нашою командою стоїть завдання створити новий тип торгової платформи, орієнтованої на голосову комерцію та її монетизацію", – повідомив він у дописі на Linkedin.

Нагадаємо:

Співзасновник та колишній головний науковий співробітник OpenAI Ілля Суцкевер запускає конкурентний стартап у галузі штучного інтелекту, орієнтований на "створення безпечного суперінтелекту".

За останні 10 років кількість спеціалістів у сфері штучного інтелекту і машинного навчання зросла у 5 разів, і зараз це 5 200 професіоналів.

"Очікуємо, що це число виросте на 330% у наступні кілька років", - написав очільник Мінцифри Федоров.

Економічна правда.